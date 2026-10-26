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Edirne'de Sırpsındığı Zaferi anmasında yaklaşık 4 kilometre yürüyüş yapıldı

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Edirne'de Sırpsındığı Zaferi anmasında yaklaşık 4 kilometre yürüyüş yapıldı
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Edirne'de 1364'teki Sırpsındığı Zaferi için düzenlenen anma etkinliğinde Sarayakpınar köyündeki Sırpsındığı Anıtı'na karanfil bırakıldı. Katılımcılar Türk bayraklarıyla Büyükimailçe köyüne kadar yaklaşık 4 kilometre yürüdü.

Edirne'de, 1364 yılında Osmanlı Devleti'nin zaferiyle sonuçlanan Sırpsındığı Savaşı'nı anmak amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Trakya Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, üniversite, Edirne Belediyesi ve Plastik Sanatlar Topluluğu Derneği iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, Sarayakpınar köyündeki Sırpsındığı Anıtı'na karanfil bırakıldı.

Programda konuşan Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi ve Plastik Sanatlar Topluluğu Derneği Başkanı Prof. Kerem İşcanoğlu, Sırpsındığı Zaferi'nin bölgenin tarihsel kimliği açısından önemli olduğunu belirtti.

Tarihi zaferlerin özellikle çocuklara ve gençlere anlatılması gerektiğini ifade eden İşcanoğlu, bu tür etkinliklerin kent bilincini ve aidiyet duygusunu güçlendirdiğini kaydetti.

İşcanoğlu, Edirne'nin tarihi ve kültürel mirasının korunarak gelecek nesillere aktarılmasının önem taşıdığını vurguladı.

Programda yapılan diğer konuşmalarda da Sırpsındığı Savaşı'nın Türklerin Balkanlar'daki ilerleyişi açısından taşıdığı öneme değinildi.

Konuşmaların ardından katılımcılar, Türk bayraklarıyla Büyükimailçe köyüne kadar yaklaşık 4 kilometre yürüdü.

Kaynak: AA
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