Edirne'de Silahlı Kavga: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Edirne'nin Enez ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu İ.U, N.S. ve E.K.'ye ateş açtı. Olayla ilgili İ.U gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Hasköy köyünde İ.U. ile N.S. ve E.K. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada İ.U, silahla N.S. ve E.K'ye ateş açtı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, N.S. ve E.K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

N.S. ve E.K'nin cenazesi, incelemenin ardından sağlık ekiplerince morga kaldırıldı.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan İ.U'nun işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
