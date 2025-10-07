Haberler

Edirne'de Şiddetli Yağış Ve Ağaç Devrilmesi

Edirne'de Şiddetli Yağış Ve Ağaç Devrilmesi
Güncelleme:
Edirne'de etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, Atatürk Bulvarı'nda yola ağaç devrildi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri trafik önlemleri aldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) İstanbul Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin uyarısının ardından, kentte dün akşam saatlerinde başlayan yağış, gece saatlerinde de etkisini attırarak devam etti. Sabah saatlerinde de etkili olan kuvvetli yağış, bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşmasına neden oldu.

Gece saatlerinde yağışın etkisiyle Atatürk Bulvarı üzerindeki bir ağaç, caddeye devrildi. Vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Edirne Belediyesi İtfaiyesi ve polis ekipleri sevk edildi. Polisin önlemiyle caddede trafik tek yönlü olarak sağlanırken, devrilen ağaç belediye ekiplerinin çalışmasıyla kaldırıldı.

Yağışın etkisini akşam saatlerinde artırırken gece saatlerinde ise yitirmesi bekleniyor.

