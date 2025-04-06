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Edirne'de Şiddetli Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

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Edirne'de gece saatlerinde başlayan şiddetli sağanak yağış, su birikintilerine ve trafikte yoğunluğa neden oldu. Polisin trafiği yönlendirmesiyle vatandaşlar kapalı alanlara sığınmak zorunda kaldı.

Edirne'de sağanak yağış etkili oldu

EDİRNE - Edirne'de etkili olan şiddetli sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Edirne'de gece saatlerinde başlayan ve sabahın ilk ışıklarına kadar devam eden şiddetli sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, trafikte ise yoğunluk yaşandı. Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem alarak, dikkatli olmaları konusunda sürücüleri uyardı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da, ıslanmamak için kapalı alanlara sığınmak zorunda kaldı.

Edirne'de Şiddetli Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET BASMACI - Güncel
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