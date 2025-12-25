Edirne'de seyir halindeki otomobilin üzerine ağaç devrildi

Edirne'de seyir halindeki bir otomobilin üzerine ağaç devrildi.

Murat Mahallesi'nde Berfin Tango'nun kullandığı 22 ABT 739 plakalı otomobilin ön kaputunun üzerine, kaldırımdaki ağaç kökünden devrilip düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ağacın devrilmesi sonucu otomobilde hasar oluşurken, yol bir süre ulaşıma kapatıldı.

Tango, ağacın devrildiğini fark ederek fren yaptığını ve saniyelerle kazadan yara almadan kurtulduğunu söyledi.