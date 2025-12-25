Haberler

Edirne'de seyir halindeki otomobilin üzerine ağaç devrildi

Edirne'nin Murat Mahallesi'nde bir otomobilin üzerine ağaç devrildi. Otomobilde hasar meydana gelirken, sürücüsü Berfin Tango son anda fren yaparak kazadan yara almadan kurtuldu. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Edirne'de seyir halindeki bir otomobilin üzerine ağaç devrildi.

Murat Mahallesi'nde Berfin Tango'nun kullandığı 22 ABT 739 plakalı otomobilin ön kaputunun üzerine, kaldırımdaki ağaç kökünden devrilip düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ağacın devrilmesi sonucu otomobilde hasar oluşurken, yol bir süre ulaşıma kapatıldı.

Tango, ağacın devrildiğini fark ederek fren yaptığını ve saniyelerle kazadan yara almadan kurtulduğunu söyledi.

Kaynak: AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

