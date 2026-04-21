Edirne'de seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
Edirne'nin Lalapaşa ilçesi yakınlarında Rumen sürücünün kullandığı otomobil, motor kısmından dumanlar çıkmasının ardından alev aldı. Sürücü, aracı yol kenarına çekerek itfaiye ve polis ekiplerinden yardım istedi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ve otomobil kullanılamaz hale geldi.
Rumen uyruklu F.M'nin kullandığı IF 32 GBR plakalı otomobil, Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunun Lalapaşa ilçesi yakınlarında motor kısmından dumanlar yükselmeye başlamasının ardından alev aldı.
Durumu fark ederek aracını yol kenarına çeken sürücü, itfaiye ve polis ekiplerinden yardım istedi.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Semay Ezgi Özçetin