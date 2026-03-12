Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, "Seracılığı Geliştirme Projesi" kapsamında modern seralarda üretim yapan üreticileri saha ziyaretleriyle takip ediyor.

Proje, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Edirne Valiliği Çevre Koruma Vakfı tarafından finanse edilirken, Trakya Kalkınma Ajansı ve İl Müdürlüğü koordinasyon sağlıyor.

Yolüstü Köyü'ndeki üreticilerden Emel Bezeyiş'in serasında gerçekleştirilen ziyarette, modern tarım teknikleri hakkında bilgi verildi.

Yetkililer, örtü altı üretimin il tarımı için önemli potansiyel taşıdığını vurguladı.

İba, iftar programına katıldı

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Trakya Anadolu Birlik Derneği tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.

Dernek üyeleri ve vatandaşlarla aynı sofrada oruç açan İba, programda katılımcılarla bir süre sohbet etti.

İftarın ardından çay eşliğinde gerçekleştirilen sohbetlerde birlik ve beraberlik mesajları verildi.

İba, davetleri dolayısıyla Trakya Anadolu Birlik Derneği Başkanı Celal Demir ve dernek üyelerine teşekkür etti.

Keşan'da engelsiz iftar sofrası düzenlendi

Keşan Belediyesi engelsiz iftar sofrası düzenlendi.

Programda engelli bireyler, aileleri ve dernek temsilcileri bir araya geldi.

Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, etkinlikte dayanışma ve birlik mesajı vererek tüm katılımcılara teşekkür etti.

Meriç Kaymakamı Yenicegörece köyünde iftar programına katıldı

Meriç Kaymakamı Mehmet Abdulkadir Güvenç, ve Meriç Belediye Başkanı Yunus Atay ftar programına katıldı.

Yenicegörece köyünde düzenlenen etkinlikte okunan ezanın ardından oruçlar açıldı.

Kaymakam Güvenç, vatandaşlarla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek ramazan ayında birlik ve beraberlik duygularının en süt seviyeye çıktığını vurguladı.

Programa İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Emniyet Amiri, kurum amirleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.