Edirne'de Saraçlar Caddesi'nde trafik denetimi yapıldı.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri, saat 10.00'dan itibaren araç trafiğine kapanan Saraçlar Caddesi'nde motosiklet sürücülerine yönelik uygulama yaptı.

Polis ekipleri kurallara uymayan bazı motosiklet sürücülerine ceza kesti.

Uygulama kapsamında sürücülere bilgilendirici broşür de dağıtıldı.