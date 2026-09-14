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Edirne'de şap aşılama kampanyası başladı

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Edirne'de hayvan sağlığının korunması ve şap hastalığıyla mücadele amacıyla aşılama kampanyası başlatıldı.

Edirne'de hayvan sağlığının korunması ve şap hastalığıyla mücadele amacıyla aşılama kampanyası başlatıldı.

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, şap hastalığına karşı yürütülen koruyucu çalışmalar kapsamında kent genelinde aşılama faaliyetleri gerçekleştirilecek.

Hayvan yetiştiricilerinin aşılama çalışmalarına gerekli hassasiyeti göstermeleri istenirken, aşının hayvan sağlığının korunması, sürü güvenliğinin sağlanması ve hayvansal üretimin sürdürülebilirliği açısından önem taşıdığı belirtildi.

Kampanya kapsamında "Şapa karşı tedbir bugün, sağlıklı üretim yarın" ve "Hayvanını koru, sürünü güçlendir" mesajlarıyla yetiştiricilere çağrıda bulunuldu.

Kaynak: AA
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