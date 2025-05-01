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Edirne'de Saman Balyalarındaki Yangın Eve Sıçradı

Edirne'de Saman Balyalarındaki Yangın Eve Sıçradı
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Edirne'nin Tayakadın köyünde meydana gelen yangında, saman balyalarının tutuşmasının ardından alevler evin çatısına sıçradı. Yangında 100 balya saman, bir traktör ve tarım aletleri zarar gördü.

Edirne'de saman balyalarındaki yangın, eve sıçradı

EDİRNE'nin Tayakadın köyünde saman balyalarının tutuşmasıyla çıkan yangın eve sıçradı. Yangında 100 saman balyası, evin çatısı, traktör ve tarım aletleri zarar gördü.

Tayakadın köyünde Ersin Turan'a ait evin bahçesindeki saman balyalarının tutuşmasıyla yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, samanların bitişiğinde bulunan evin çatısına sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Köylülerin de kovalarla müdahale ettiği yangında, yaklaşık 100 balya saman, evin çatısı, bir traktör ve bazı tarım aletleri yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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