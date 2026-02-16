Haberler

Edirne'de sağanak etkili oluyor

Edirne'de çiseleme ile başlayan yağış, sağanağa dönüşerek yollarda su birikintilerine yol açtı. Polis, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yağışın yarın öğle saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Edirne'de sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte çiseleme şeklinde başlayan yağış, sağanağa dönüştü.

Sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu noktalarda sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle yağmurdan korunmaya çalışırken bazıları da iş yeri tentelerinin altına sığındı.

Hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü kentte yağışın yarın öğle saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
