Edirne'de sağanak etkili oldu
Edirne'de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu. Polis ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Kentte akşam saatlerinde aniden başlayan yağış, zaman zaman şiddetini artırdı.
Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı kent sakinleri iş yerlerinin tenteleri altında yağışın dinmesini bekledi.
Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu bölgelerde önlem alarak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Hava sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü kentte yağışın hafta sonuna kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.
Kaynak: AA / Cihan Demirci