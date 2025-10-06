Edirne'de Ruhsatsız Villa Yıkılıyor

Edirne'de askeri kışlanın mühimmat deposu yanına yapılan ruhsatsız villanın belediye ekiplerince yıkımına başlandı.

İş insanı Temel Soyyiğit'e ait Karaağaç Mahallesi'nde, askeri yasak bölgede ve imar planına aykırı şekilde inşa edilen villanın yıkım kararı, yargı sürecinin tamamlanmasının ardından uygulanmaya geçildi.

Yaklaşık 7 yıl süren hukuki sürecin tamamlanmasıyla belediye ekipleri bölgede yıkım işlemini başlattı.

Yıkımın yarın da devam edeceği belirtildi.

2018 yılında yapılan villa için askeri yetkililerin durumu Valilik ve belediyeye bildirmesi üzerine aynı yıl yıkım kararı alındığı, Soyyiğit'in kararı yargıya taşıması nedeniyle süreç uzadığı öğrenildi.