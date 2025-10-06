Haberler

Edirne'de Ruhsatsız Villa Yıkılıyor

Güncelleme:
Edirne'de askeri kışlanın mühimmat deposu yanına ruhsatsız olarak inşa edilen villanın yıkımına başlandı. Yargı sürecinin tamamlanmasının ardından belediye ekipleri, yaklaşık 7 yıl süren hukuki mücadele sonrasında yıkım işlemlerine başladı.

İş insanı Temel Soyyiğit'e ait Karaağaç Mahallesi'nde, askeri yasak bölgede ve imar planına aykırı şekilde inşa edilen villanın yıkım kararı, yargı sürecinin tamamlanmasının ardından uygulanmaya geçildi.

Yaklaşık 7 yıl süren hukuki sürecin tamamlanmasıyla belediye ekipleri bölgede yıkım işlemini başlattı.

Yıkımın yarın da devam edeceği belirtildi.

2018 yılında yapılan villa için askeri yetkililerin durumu Valilik ve belediyeye bildirmesi üzerine aynı yıl yıkım kararı alındığı, Soyyiğit'in kararı yargıya taşıması nedeniyle süreç uzadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
