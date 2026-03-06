Haberler

Edirne'deki "Ramazan Sokağı"nda destansı eserler seslendirildi

Edirne'deki 'Ramazan Sokağı'nda destansı eserler seslendirildi
Edirne Valiliği tarafından kurulan Ramazan Sokağı'nda Aks-i Seda Müzik Topluluğu afetin sahne alarak 'Bir Destan İki Nefes' adlı konserle vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı.

Edirne Valiliğince Selimiye Meydanı'nda kurulan "Ramazan Sokağı"nda etkinlikler sürüyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Selimiye Meydanı'ndaki etkinlik çadırında Aks-i Seda Müzik Topluluğu sahne aldı.

Bir Destan İki Nefes adlı konserde solistler Ender Doğan ve Şükrü Alkan destansı eserler seslendirdi.

Vatandaşlar konsere ilgi gösterdi.

Kaynak: AA / Cihan Demirci
