Edirne'de PKK Zanlısı Yunanistan'a Kaçmaya Çalışırken Yakalandı
Edirne'de güvenlik güçleri tarafından 1. derece askeri yasak bölgede yakalanan terör örgütü PKK zanlısı M.T.A, adliyeye sevk edilerek tutuklandı.
Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK zanlısı tutuklandı.
Güvenlik güçleri tarafından 4 gün önce 1. derece askeri yasak bölgede yakalanan terör örgütü PKK zanlısı M.T.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesi'ne sevk edilen M.T.A, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel