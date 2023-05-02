EDİRNE'DE PARTİ STANDI TARTIŞMASI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ 1 YARALI

EDİRNE'de trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'nde, Yeşil Sol Parti standını kuran partililer ile kaldırılmasını isteyen grup arasında tyaşanan arbede sırasında 1 kişi kesici aletle yaralandı. Caddede paniğe neden olan olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Olay akşam saatlerinde, kentin trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Yeşil Sol Parti standına giden bir grup kaldırmasını istedi. Parti üyelerinin itirazı sonucu iki grup arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Mağazaların bulunduğu cadde üzerinde yaşanan kavga nedeniyle vatandaşlar panik içerisinde kaçıştığı olayda standın kaldırılmasını isteyen gruptan Kerem M., kesici aletle yaralandı. Kavgayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin müdahalesi ile kavga sonlandırılırken, yaralı Kerem M. için sağlık ekipleri çağırıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kerem M.'ye yaptıkları ilk müdahalenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.

'BUNLAR HOŞ OLMAYAN ŞEYLER'

Olayın tanıklarından esnaf Levent Yaçı, kavganın aniden büyüdüğünü belirterek, Biz de esnaf olarak olaya müdahale etmek istedik ama olay o kısa sürede büyüdü ve bir baktık ki bir kardeşimiz bıçaklandı. Ben bizzat müdahale ettim. Bunlar hoş olmayan şeyler. Lütfen herkesi sağduyulu olmaya davet ediyorum. Bu tarz durumlar hoş değil dedi.

Olayda, tarafları ayırmaya çalışırken elinden hafif yaralandığını söyleyen Yeşil Sol Parti üyesi Sare Ay, Ben ne yaptım Ayırmaya çalıştım. Beni ittiler, tekmelediler. Ben bir kadın olarak, ülkede anne olarak vazgeçmeyeceğim. Herkes anlasın. Türk'ü, Kürt'ü Laz'ı, Çerkez'i, Abhaz'ı biz bu dünyada varız, var olacağız, ölmeyeceğiz diye konuştu.

'PROVOKATİF OLAYLARA GELMEMELİYİZ'

Yeşil Sol Parti Edirne ikinci sıra milletvekili adayı Serdal Zımba da, provokatif olaylara karşı sağduyu çağrısında bulundu. Zımba, Demokratik bir seçim olsun. Kaybeden kazananı tebrik etsin. Ülke için, demokrasi için bu bir yarıştır. Bizi beğenmeyebilirsiniz, bizi tutmayabilirsiniz. Demokratik yollardan gider oyunuzu atarsınız, seçiminizi yaparsınız. 'Sen bu partisin, sen şusun?, bunlar ülkemize gerçekten zarar veriyor. Sağduyuya ihtiyaç var. Provokatif olaylara gelmememiz gerekiyor. Hepsi bizim, bu ülkenin partileridir. Edirne gerçekten de çok güzel bir yer, sakin şehir. Yalnız gördüğünüz gibi biz standımızı yasal çerçevede, yasal yollarla siyasetimizi yaparken bir grup gelmiş, saldırmış. Ben ne yapabilirim Bu insanlar daha ne yapsın ifadelerini kullandı.

Olay sonrası, Yeşil Sol Parti üyeleri standı kurdukları yerden kaldırdı. (DHA)