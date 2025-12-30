Haberler

Edirne'de özel çocuklar yeni yılı kutladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'de Türkiye Beyazay Derneği tarafından düzenlenen yeni yıl kutlamasında özel çocuklar, Vali Yunus Sezer'in katılımıyla eğlenceli bir programda bir araya geldi. Müzikli gösteriler ve pasta kesimiyle kutlanan etkinlikte, çocukların mutluluğu ön plandaydı.

Edirne'de özel çocuklar yeni yılı düzenlenen programla kutladı.

Türkiye Beyazay Derneği Edirne Şubesinden yapılan açıklamaya göre, kentteki bir tesiste düzenlenen programda, Edirne Valisi Yunus Sezer ve Canan Sezer özel çocuklarla bir araya geldi.

Müzikli gösterilerin sunulduğu programda pasta da kesildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Beyazay Derneği Edirne Şube Başkanı Gözde Emel Baytar, derneğin her geçen gün büyüyen bir aile olduğunu belirtti.

Programda, çocukların ve katılımcıların gönüllerince eğlendiğini aktaran Baytar, şunları kaydetti:

"Evlatlarımızın gözlerindeki mutluluk bizlere güç veriyor. Bizleri bu anlamlı günde yalnız bırakmayan Valimiz sayın Yunus Sezer'e, kıymetli eşine, tüm katılımcılara ve asıl kahramanlarımız gençlerimize şükranlarımı sunuyorum. Yeni yılda da eğitimden sosyal yaşama kadar her alanda yan yana yürümeye devam edeceğiz. Tüm Edirne halkına mutlu ve engelsiz bir yıl diliyorum."

Programa, Edirne Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu, STK temsilcileri, öğretmenler ve aileler katıldı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 110 şüpheli yakalandı

Şafak vakti peş peşe baskınlar! Onlarca kişi yakalandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yılmaz Büyükerşen siyaseti bıraktı

CHP'nin tecrübeli ismi siyaseti bıraktı
3 şehit verdiğimiz operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin aylar önceki paylaşımı ortaya çıktı

Etkisiz hale getirilen teröristin aylar önceki paylaşımı ortaya çıktı
Hamas resmen duyurdu: Ebu Ubeyde şehit oldu

Ebu Ubeyde şehit oldu! Dünya yüzünü ilk kez gördü
Dünyada iki örneği vardı, üçüncüsü Türkiye'de ortaya çıktı! Neredeyse ceviz büyüklüğünde

Dünyada iki örneği vardı, üçüncüsü Türkiye'de ortaya çıktı
Yılmaz Büyükerşen siyaseti bıraktı

CHP'nin tecrübeli ismi siyaseti bıraktı
Gülben Ergen ile Mustafa Destici arasındaki polemik büyüyor

Tansiyon yükseldi! Gülben Ergen ile Mustafa Destici arasında polemik
Fenerbahçe'de kongre olacak mı? İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı

Kongreye mi gidiyor? İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı