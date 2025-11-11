Haberler

Edirne'de otomobilin TIR'a çarpması sonucu 3 kişi yaralandı

Edirne'de otomobilin TIR'a çarpması sonucu 3 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Keşan ilçesinde meydana gelen kazada, otomobilin TIR'a arkadan çarpması sonucu 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde otomobilin TIR'a arkadan çarpması sonucu 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Keşan-Gelibolu kara yolu üzerindeki Bahçeköy Kavşağı'nda meydana geldi. Keşan'dan, Gelibolu yönüne giden E.A. (45) yönetimindeki 34 EA 5744 plakalı otomobil, Bahçeköy Kavşağı'nda aynı yönde seyreden İ.K. idaresindeki 39 AZ 360 çekici ve 39 ABP 787 dorse plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü E.A. ile beraberindeki bulunan İ.A. (43) ve Ş.G. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumları ağır olan E.A. ve Ş.G., ilk müdahalelerinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. TIR sürücüsü İ.K., ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Gürcistan'da düşen kargo uçağımızın enkazına ulaşıldı

Gürcistan'da düşen kargo uçağımızın enkazına ulaşıldı
Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağımızın parçaları görüntülendi

Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağımızın parçaları görüntülendi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Real Madrid'de 2 sakatlık birden

Real Madrid'e iki kötü haber birden
Kredi kartlarında yeni dönem! Artık bu saatlerde çekim işlemi yapılamayacak

Kredi kartlarında yeni dönem! Bu saatlerde artık çekim yapılamayacak
Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında tahliye kararı verildi

Tutuklu eski belediye başkanı için tahliye kararı
Kastamonu'da 5 yaşındaki Osman'ın ölümüyle ilgili bir ihtimal üzerinde duruluyor

5 yaşındaki Osman'ın ölümüyle ilgili bir ihtimal üzerinde duruluyor
Real Madrid'de 2 sakatlık birden

Real Madrid'e iki kötü haber birden
Sorunlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktaran öğretmenlerden biri, yeni video paylaştı

O öğretmenlerden biri, yeni video paylaştı! İşte düştüğü not
Türkiye'ye ait kargo uçağı Gürcistan'da düştü! İçinde 20 personel vardı

Türkiye'ye ait uçak Gürcistan'da düştü! İşte içindeki personel sayısı
Nijerya Milli Takımı'na davet edilmemişti! Osimhen'in nerede olduğu ortaya çıktı

Osimhen'in nerede olduğu ortaya çıktı
Bakan Tunç'tan 4 işçiye mezar olan inşaattaki çökmeye ilişkin açıklama

Bakan Tunç'tan 4 işçiye mezar olan inşaattaki çökmeye ilişkin açıklama
Cristiano Ronaldo emeklilik tarihini duyurdu

Bir devir kapanıyor: ''Bu son'' diyerek tarih verdi
Bahçeli'nin Müsavat Dervişoğlu için sarf ettiği sözler ayakta alkışlandı

"Devşirme aslan yavrusu" dedi, parti grubu komple ayağa kalktı
Kan donduran olay! Otomobiline binecekken kurşun yağdırdılar

Kan donduran olay! Otomobiline binecekken kurşun yağmuruna tutuldu
Fenerbahçe'de 3 istifa birden

Fenerbahçe'de 3 istifa birden
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.