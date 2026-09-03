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Edirne'de Sanayi Sitesinde Patlama: 2 Yaralı

Edirne'de Sanayi Sitesinde Patlama: 2 Yaralı
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Edirne'deki Yeni Sanayi Sitesi'nde bir otomobil tamirhanesinde LPG tankı bakımı sırasında meydana gelen patlamada işyeri sahibi E.Ç. ile çalışanı D.D. yaralandı. E.Ç.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi. Olay yerine polis, itfaiye, sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis patlamayla ilgili inceleme başlattı.

EDİRNE'de sanayi sitesinde bir otomobil tamirhanesinde meydana gelen patlamada 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde, İstasyon Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi'ndeki bir otomobil tamirhanesinde meydana geldi. İşyeri sahibi E.Ç ve çalışanı D.D., LPG tankına bakım yaptıkları sırada patlama oldu. Patlamada E.Ç. ile D.D. yaralanırken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye, sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan E.Ç.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, patlamayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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