Haberler

Edirne'de otomobil takla attı, 9 kaçak göçmen yaralandı, sürücü gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne'de otomobil takla attı, 9 kaçak göçmen yaralandı, sürücü gözaltına alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'de kaçak göçmenleri taşıyan otomobil takla atıp tarlaya girdi; 9 kaçak göçmen yaralandı. Yaralılardan 6'sı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, 3'ü Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

EDİRNE'de otomobilin takla atıp tarlaya girdiği kazada 9 kaçak göçmen yaralandı.

Kaza, saat 05.30 sıralarında Edirne'nin NATO Köprüsü yakınlarında meydana geldi. M.A.G.'nin kullandığı 34 NHA 256 plakalı ve içinde yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan kaçak göçmenlerin bulunduğu otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atıp tarlaya girdi. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken, araçtaki yabancı uyruklu 9 kaçak göçmen yaralandı. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aralarında kadınlarında bulunduğu yaralılardan 6'sı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, 3'ü Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobil sürücüsü M.A.G.'nin gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 78 sitede yayınlandı.
İsrail'i rezil kepaze ettiler! İkinci maçta da aynısını yaptılar

İsrail'i dün gece rezil kepaze ettiler!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ronaldo'suz Portekiz şaha kalktı

Ronaldo'suz Portekiz şaha kalktı
ABD ordusu sorgusuz sualsiz vurdu! 4 kişi hayatını kaybetti

Takibe alıp sorgusuz sualsiz vurdular
2 saat kaçabildi! Bir kişiyi öldüren şüpheli restoranda yakalandı

Eline geçirdiği bıçakla dehşet saçtı! Kaçışı sadece iki saat sürdü
Kafa karıştıran tablo! Silahlı saldırıyla suçladı, gözaltına alınınca desteğe koştu

Silahlı saldırıyla suçladı, gözaltına alınınca desteğe koştu
Emekli maaşlarında zam hesabı netleşiyor! İlk rakam ortaya çıktı

Ocak ayını bekleyen milyonlar dikkat! Zamda ilk hesap tamam
Yasmin Erbil ile sevgilisi Yiğit Poyraz'ın eğlenceli anları! Bu kez rakip oldular

Yasmin Erbil ile Yiğit Poyraz'ın eğlenceli rekabeti kamerada
Hande Erçel Valentino defilesinde elindeki Orhan Pamuk kitapları dikkat çekti

Hande Erçel, Valentino defilesine ünlü yazarın kitaplarıyla katıldı