Edirne'de otomobil şarampole girdi: 2 yaralı

EDİRNE - Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Kavacık Köyü yakınlarında otomobilin şarampole girmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Keşan- Uzunköprü Karayolu Kavacık mevkinde M.Ç yönetimindeki 59 NG 799 476 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole girdi. Meydana gelen trafik kazasında otomobilde sürücü M.Ç ile otomobilde bulunan yolcu olarak bulunan ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı yaralandı. Araç içerisinde sıkışan yaralılar olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu bulundukları yerinden çıkarıldı. Her iki yaralıya bölgeye gelen sağlık ekiplerince müdahale edildi. Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar Uzunköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.