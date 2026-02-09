Haberler

Korkunç kaza! Şarampole yuvarlanan araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti

Edirne'nin İpsala ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

Edirne'nin İpsala ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Keşan-İpsala kara yolu üzerindeki Korucuköy Kavşağı'nda meydana geldi. Keşan'dan İpsala yönüne giden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 22 ACS 576 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

İhbarla olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan Kamil Çakırgöz (36) ile İsmail Hakkı Akgün'ün (47) öldüğü belirlendi. Cansız bedenler otopsi için İpsala Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

