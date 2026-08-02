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Edirne’de otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Edirne’de otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
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EDİRNE’nin Keşan ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Keşan-Mecidiye köyü kara yolunda meydana geldi. Erikli köyü sahili yönüne giden 34 HEY 203 plakalı hafif ticari araç, sürücüsü S.C.O.'nun (19) Mecidiye köyü mevkisinde iddiaya göre hatalı sollama yapması sonucu karşı yönden gelen G.M. (65) idaresindeki 34 FH 6808 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan Y.A. (22) ve A.G. (77) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın şiddetiyle otomobilde sıkışan A.G., itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yaklaşık 1 saat tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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