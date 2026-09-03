Edirne'de LPG Patlaması: 2 Yaralı
Edirne Sanayi Sitesi'nde bir otogaz dönüşüm servisinde LPG tankına işlem yapılırken meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olay yerinde ekiplerin incelemesi sürüyor.
Edirne'de otogaz dönüşüm servisindeki patlamada 2 kişi yaralandı.
Edirne Sanayi Sitesi'nde Y.Ç'ye ait iş yerinde, LPG tankına işlem yapıldığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis, AFAD, GAZDAŞ ve TREDAŞ ekipleri sevk edildi.
Patlamada D.D. ve E.Ç. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay yerinde güvenlik önlemi alan ekiplerin incelemeleri sürüyor.
Kaynak: AA