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Edirne'de ormanlık alanlara girişler yasaklandı

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Edirne Valiliği, artan sıcaklıklar ve orman yangını riski nedeniyle il genelindeki ormanlık alanlara girişleri 15 Ekim'e kadar yasakladı. Orman parkları ve tabiat parkları yasak kapsamı dışında tutulurken, diğer alanlarda mangal, kamp ve ateş yakmak kesinlikle yasaklandı.

Edirne Valiliği, yazın artan sıcaklıklar ve orman yangını riskine karşı il genelindeki ormanlık alanlara girişleri 15 Ekim'e kadar yasakladı.

Valilikten yapılan açıklamada, hava sıcaklığının yükselmesiyle ormanlık alanlarda insan ve araç hareketliliğinin arttığı, kasten ya da ihmal sonucu meydana gelebilecek yangınların önlenmesi amacıyla tedbir alındığı belirtildi.

İlgili kanun maddeleri uyarınca Edirne'deki ormanlık alanlara girişlerin 20 Haziran-15 Ekim'de yasaklandığı bildirilen açıklamada, orman parkları ve tabiat parklarının yasak kapsamı dışında tutulduğu, bu alanlarda piknik, yürüyüş ve spor gibi faaliyetlerin sürdürülebileceği kaydedildi.

Bu alanlar dışındaki ormanlık bölgelerde mangal yakılması, tüp kullanılması, kamp kurulması, nargile içilmesi ve her türlü ateş yakılmasının kesin olarak yasaklandığı belirtilen açıklamada, ayrıca orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği bulunmayan köy ve mahallelerde anız, bağ bahçe, zeytinlik ve tarla temizliği amacıyla ağaç, dal ve her türlü bitki örtüsünün yakılmasına izin verilmeyeceği bildirildi.

Kaynak: AA / Cihan Demirci
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