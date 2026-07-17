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Edirne'de çıkan orman yangını söndürüldü

Edirne'de çıkan orman yangını söndürüldü
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Meriç ilçesine bağlı Küçükaltıağaç köyündeki ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle buğday tarlasına sıçradı. İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangında 10 dekar orman ve 70 dekar tarım arazisi zarar gördü.

Edirne'de ormanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Meriç ilçesine bağlı Küçükaltıağaç köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle alevler biçilmiş buğday tarlasına da sıçradı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında 10 dekar orman, 70 dekar da tarım arazisi zarar gördü.

Kaynak: AA / Cihan Demirci
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