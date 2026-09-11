Haberler

Edirne'de okul sporları koordinasyon toplantısı yapıldı

Edirne'de okul sporları koordinasyon toplantısı yapıldı
Güncelleme:
+3 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'de 2026-2027 eğitim-öğretim yılında yürütülecek okul sporları çalışmalarının değerlendirildiği koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Edirne'de 2026-2027 eğitim-öğretim yılında yürütülecek okul sporları çalışmalarının değerlendirildiği koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, müdürlüğün toplantı salonunda düzenlenen toplantıya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Müzekka Bayrak, Spor Şube Müdürü Murat Ulaştır ve okul müdürleri katıldı.

Toplantıda, öğrencilerin sportif faaliyetlere katılımının artırılması ve okul sporlarının daha etkin yürütülmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Okuldan Spora, Okul Sporları ve Mahalle Ligi projelerinin de ele alındığı toplantıda, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde yeni dönemde gerçekleştirilecek faaliyetler görüşüldü.

Öğrencilerin sporla daha fazla buluşmasına yönelik çalışmaların kurumlar arası koordinasyon içinde sürdürülmesi kararlaştırıldı.

Kaynak: AA
Okullara silahlı saldırı hazırlığındaki örgüte operasyon! 27 kişi yakalandı

3 ilde okulları kana bulayacaklardı! Saldırı hazırlığında yakalandılar
Fenerbahçe'de istifa krizi çözüldü! İşte çıkan karar

Fenerbahçe'de istifa krizi çözüldü! İşte çıkan karar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ablasını darbeden eniştesini bıçaklayarak öldürdü

Ablasını korumak isterken katil oldu
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi duyurdu: TÜRKPOL kuruluyor

Türkiye teklif etti, 4 ülke yeşil ışık yaktı! TÜRKPOL kuruluyor
İstanbul'da minibüslerde yeni dönem! Artık kredi kartı geçiyor

İstanbul'da minibüslerde yeni dönem! İlk uygulama başladı
Banka çalışanlarını rehin almıştı, ifadesi ortaya çıktı! Bakın ne için yapmış

Banka çalışanlarını rehin almıştı, ifadesi ortaya çıktı
Slovenya'daki ölü kargalarda Batı Nil virüsü tespit edildi

Aşısı yok! Afrika kökenli hastalık bu kez Avrupa'da görüldü
Ferdi Tayfur'un damadından Vanlı Kara Haydar'a suçlama: İş yerime çökmeye çalıştı

Ferdi Tayfur'un damadından Vanlı Kara Haydar için olay suçlama
Cumhurbaşkanının oğlundan Türklere akılalmaz tehdit: Bavullarınızı toplayıp ülkeyi terk edin

Cumhurbaşkanının oğlundan Türklere küstah tehdit! Bir de süre verdi