Edirne'de Okul Servisleri Denetlendi

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde okul servisleri denetlendi.

İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarması, can ve mal kayıplarına neden olan trafik kazalarının engellenmesi ve güvenli trafik akışının sağlanmasına yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler öğrenci servislerini kontrol etti.

Trafik jandarması sürücülere ve öğrencilere temel trafik kuralları hakkında bilgi de verdi.

Okul servislerine yönelik denetimlerin süreceği kaydedildi.