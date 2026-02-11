Haberler

Edirne'de okul güvenliği toplantısı yapıldı

Güncelleme:
Vali Yunus Sezer başkanlığında yapılan toplantıda, 2025–2026 Eğitim Öğretim Yılı için alınan güvenlik tedbirleri ve ilave önlemler değerlendirildi.

Edirne'de okul güvenliği toplantısı Vali Yunus Sezer başkanlığında yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre 2025–2026 Eğitim Öğretim Yılı Okul Güvenliği Değerlendirme Toplantısı, Halk Eğitim Merkezi Salonu'nda gerçekleştirildi.

Muhtarlar, okul müdürleri ve okul aile birliği başkanlarının da katıldığı toplantıda eğitim öğretim yılı boyunca alınan güvenlik tedbirleri, uygulanması planlanan ilave önlemler ile okul güvenliği konusunda ilgili paydaşlar arasında koordinasyonun güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel
Haberler.com
500

