Haberler

Edirne'de Öğretmenler Günü kutlamaları

Edirne'de Öğretmenler Günü kutlamaları
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, emekli öğretmenlerle bir araya geldi.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, emekli öğretmenlerle bir araya geldi.

Gencan, Meriç Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen buluşmada yaptığı konuşmada, öğretmenlerin her zaman yol gösterici olduğunu söyledi.

Öğretmenlerin kendisine Atatürk İlke ve İnkılapları'na sahip çıkmak, Cumhuriyet'in ışığından ve izinden yürümek, adaletli, sorgulayıcı ve vicdanlı olmak gibi değerleri kazandırdığını ifade eden Gencan, "Öğretmenlik, belki de mesleklerin en onurlusu, mesleklerin en değerlisi." dedi.

Bir çocuğun çizdiği hayat yolunda, kariyer yolculuğunda ve iyi bir insan olma serüveninde her öğretmenin büyük katkısı bulunduğunu vurgulayan Gencan, tüm öğretmenlere emekleri için teşekkür etti.

Emekli Öğretmenler Derneği Başkanı Arif Akpınar da söz alarak tüm öğretmenlerin gününü kutladı ve organizasyon için Gencan'a teşekkür etti.

Öğretmenler ve öğrenciler sahnede buluştu

Edirne'de 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında Akmercan İmam Hatip Ortaokulunda program düzenlendi.

Okulun fuaye salonunda gerçekleştirilen program, şehit öğretmenler için Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Ardından öğrenciler "Dünyanın Bütün Çiçekleri" adlı şiiri okudu.

Daha sonra öğretmen ve öğrencilerden oluşan koro, "Mağusa Limanı" ve "Benim Adım Öğretmen" başta olmak üzere çeşitli eserleri seslendirdi.

Kaynak: AA / Doğukan Vurgun - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, 15 bin öğretmen ataması gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, binlerce gencin hayali gerçekleşti
Mansur Yavaş'tan 'konser soruşturması' iznine itiraz

Mansur Yavaş 'konser' soruşturması iznine karşı harekete geçti
Parkta dehşet! 5 çocuk oyuncaklarda elektrik akımına kapıldı

Parkta oynayan 5 çocuk elektrik akımına kapıldı
Hem Türkçe hem İngilizce yazdı! Yüksel Yıldırım'ın kızından Beşiktaş taraftarına tepki

Babasına edilen küfürleri duyunca hemen telefona sarıldı
Milyoner'e ilk dakikadan veda etti! Elendiği soru stüdyoda soğuk duş etkisi yarattı

Yarışmacının ilk soruya verdiği cevapla stüdyo buz kesti
Union Saint-Gilloise'dan Galatasaray ve Fenerbahçe kıyası: Atmosfer daha çılgın

G.Saray ve Fenerbahçe'yi kıyasladılar: Atmosferleri daha çılgın
Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri için son günler

Emlak vergisini ödemeyenler dikkat! Süre daralıyor
Serdar Ortaç'ın eski eşinden intikam almak için başvurduğu yöntem akılalmaz

Serdar Ortaç'tan akılalmaz intikam! Eski eşini çılgına çevirdi
Hande Erçel'e sette doğum günü sürprizi

Şaşkınlığı yüzüne yansıdı! Sette sürpriz doğum günü pastası
Jorge Jesus Suudi Arabistan'da tozu dumana katıyor

Suudi Arabistan'da tozu dumana katıyor
Koli basili uyarılarını umursamayan kadın telefonu için nehre girdi

Koli basilini umursamadı, telefonu için nehre girdi
Düşen C-130 uçağında incelemeler sona erdi

Düşen C-130 uçağı incelemeleri tamamlandı
Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı! 11 üründe tespit edildi

Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı
Rıdvan Dilmen'in de eski takımıydı! Tesislerini boşaltmaları isteniyor

Rıdvan Dilmen'in de takımıydı! Tesislerini boşaltmaları isteniyor
Erbakan'ın 8 dakikalık konuşması Pakistan'daki konferansa damga vurdu

Erbakan'ın 8 dakikalık konuşması uluslararası konferansa damga vurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.