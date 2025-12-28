Haberler

Edirne'den kısa kısa

Edirne'den kısa kısa
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne Belediyesi iş birliğiyle TEMA Vakfı, ilkokul öğrencilerine sıfır atık eğitimi verdi. Eğitimde, çocukların çevre bilinci kazanması ve sıfır atık anlayışının önemine vurgu yapıldı.

Edirne'de ilkokul öğrencilerine sıfır atık eğitimi verildi.

TEMA Vakfı Edirne Temsilciliğinden yapılan açıklamaya göre, Edirne Belediyesi iş birliğinde verilen eğitimde, Meriç Koleji ve Lalapaşa Atatürk İlkokulu öğrencilerine sıfır atık konusunda sunum yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEMA Vakfı Edirne Temsilcisi Şirin Çoğal, çocukların erken yaşta çevre bilinci kazanmasını hedeflediklerini belirtti.

Sıfır atık anlayışının yalnızca bir çevre politikası değil aynı zamanda bireysel sorumluluk ve bir yaşam biçimi olduğunu aktaran Çoğal, bu sürecin uygulamalı çalışmalarla desteklenmesi gerektiğini kaydetti.

Keşan'da öğrencilerden yeni yıl konseri

Keşan Kent Müzesi'nde öğrenciler yeni yıl konseri verdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, müzik öğretmeni İlkin Özhan ile Türkü Dostları Derneği Başkanı Soner Velioğlu öncülüğünde düzenlenen konserde çocuklar piyano eşliğinde eserler seslendirdi.

İzleyicilerden ilgi gören konseri, müzikseverler ve çocukların aileleri izledi.

Özcan, Yeni Mahalle sakinleriyle buluştu

Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Yeni Mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Özcan, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

Toplantıda, atıl durumdaki eski ısı merkezinin geleceğine yönelik değerlendirme yapıldı, fikir alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
Özel'in İHA iddiası gündem yarattı, Cumhurbaşkanlığından yanıt gecikmedi

Özel'in iddiası gündem yarattı, Cumhurbaşkanlığından yanıt gecikmedi
Bomba iddia: Türkiye-Ermenistan sınırı 32 yıl sonra açılıyor

Türkiye'nin komşu ülkeyle sınırı 32 yıl sonra yeniden açılıyor
2 üründe indirim haberini alan oraya koştu! 9 saat boyunca kuyrukta beklediler

2 üründe indirim haberini alan oraya koştu! 9 saat kuyrukta beklediler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Sevgilime sarkıntılık yapıyor' dedi, cam bardakla boğazını kesti

Eğlence mekanında dehşet anları! Cam bardakla boğazını kesti
Beşiktaş, Salih Özcan transferinde muradına eriyor

Beşiktaşlılar muradına erdi! Orkun Kökçü ikna etti, geliyor
'Sevgilime sarkıntılık yapıyor' dedi, cam bardakla boğazını kesti

Eğlence mekanında dehşet anları! Cam bardakla boğazını kesti
'Sevgilime sarkıntılık yapıyor' dedi, cam bardakla boğazını kesti

Eğlence mekanında dehşet anları! Cam bardakla boğazını kesti
'Sevgilime sarkıntılık yapıyor' dedi, cam bardakla boğazını kesti

Eğlence mekanında dehşet anları! Cam bardakla boğazını kesti
Bahar dizisi bu akşam final yapıyor! Ekip son set gününde veda pastası kesti

Fenomen dizi bu akşam final yapıyor! Son sette veda pastası kestiler
Erdoğan talimatı verdi! AK Parti'den Terörsüz Türkiye hamlesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Strateji kökten değişiyor