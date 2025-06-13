Edirne'de Öğrenciler Sıfır Atık Market'i Ziyaret Etti

Edirne'de Öğrenciler Sıfır Atık Market'i Ziyaret Etti
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Edirne'de Yüksel Yeşil İlkokulu öğrencileri Sıfır Atık Market'i ziyaret ederek geri dönüşüm konusunda bilgi aldı. Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, çocuklara geri dönüşüm bilincinin önemini anlattı.

Edirne'de Yüksel Yeşil İlkokulu öğrencileri Sıfır Atık Market'e ziyarette bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, öğretmenleri Naciye Boz rehberliğinde marketi ziyaret eden öğrenciler geri dönüşüm hakkında bilgi aldı.

Ziyarette Edirne Belediye Meclis Üyesi İlknur Özcan ve Kocasinan Mahallesi Muhtarı Canan Koca yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, geri dönüşüm bilincinin çocukluk çağlarında kazandırılması gerektiğini belirtti.

Sıfır Atık Market'in ilgi gördüğünü aktaran Akın, "Çevre Mühendisi ve eğitmen eşliğinde geri dönüşüm, yeniden kullanım ve çevre bilinci konularında bilgi verilen minik misafirlerimize teşekkür ediyor çevreye duyarlı bireyler olarak büyümelerini diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Geri dönüşüme katkıları

Sıfır Atık Market'in açılışının yapıldığı bir haftalık sürede ise 210 kilogram karton, 36 kilogram atık yağ, 8 kilogram pil, 38 kilogram cam, 100 kilogram plastik ve 20 kilogram metal geri dönüşüme kazandırıldı.

"Defter ve Kitaplarını Geri Dönüştür, Hediyeni Götür" adlı yeni proje ile kullanmadığı defter ve kitabını getiren çocuklara çeşitli hediyeler verilecek. Atık tesliminde QR kodunu okutarak Waste Log uygulaması üzerinden bildirim yapan vatandaşlar da kazandıkları puanlarla hediye alabilecek.

Kaynak: AA / Volkan Uygur - Güncel
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