Edirne'de öğrenciler itfaiye araçlarını inceledi, yangın güvenliği anlatıldı

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Edirne'de öğrenciler, itfaiyecilik mesleği ve yangın güvenliği konularında bilgilendirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İtfaiye Müdürlüğünde ağırlanan öğrenciler, itfaiye araçları ile acil müdahale ekipmanlarını yakından inceleme imkanı buldu.

Ziyaret kapsamında itfaiye personeli, öğrencilere olası yangın anında yapılması gereken adımları ve yangından korunma yöntemlerini anlattı.

İtfaiyecilik mesleğinin çalışma koşullarının da paylaşıldığı programda, öğrencilerin merak ettiği sorular yanıtlandı.

Kaynak: AA