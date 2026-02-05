Haberler

Servis minibüsünün çarpıp sürüklediği kadın yara almadan kurtuldu

Güncelleme:
Edirne'nin Keşan ilçesinde bir öğrenci servis minibüsünün çarptığı kadın, yaklaşık 2 metre sürüklendi ancak yaralanmadan olay yerinden ayrıldı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde öğrenci servis minibüsünün çarpıp yaklaşık 2 metre sürüklediği kadın, kazayı yara almadan atlattı. Yaşananlar çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi İlyas Bey Caddesi'nde meydana geldi. Rasim Ergene Caddesi'nden İlyas Bey Caddesi'ne dönüş yapan öğrenci servis minibüsü, yolun karşısına geçmek isteyen kadına çarptı. Minibüsün tamponunun altında yaklaşık 2 metre sürüklenen kadın, kazayı yara almadan atlattı. Sürücü ve çevredekilerin yardımıyla minibüsün altından çıkarılan kadın, bir süre panik yaşadı. Kadın bir süre sonra hastaneye gitmeyeceğini ve minibüs sürücüsü hakkında polise şikayetçi olmayacağını söyleyip, olay yerinden ayrıldı. Yaşananlar ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
