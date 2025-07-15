Edirne'de Nöbet Sırasında Rahatsızlanan Hemşire Hayatını Kaybetti

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Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görevli 24 yaşındaki hemşire Özge Yaylagül Gökçe, nöbeti sırasında rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Hastane çalışanları, Gökçe'nin ölüm haberiyle büyük bir üzüntü yaşadı ve cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

Edirne'de nöbet sırasında rahatsızlanan hemşire hayatını kaybetti.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi acil servisinde görevli hemşire Özge Yaylagül Gökçe (24) nöbeti sırasında rahatsızlandı.

Gökçe, acil servisteki doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Mesai arkadaşlarının ölüm haberini alan sağlık çalışanları gözyaşlarını tutamadı.

Gökçe'nin cenazesi, otopsi için hastanenin morguna kaldırıldı.

Morg önünde Gökçe için tören düzenlendi. Törende Gökçe'nin anne ve ablasının ayakta durmakta zorlandığı görüldü.

Okunan duanın ardından cenaze, defin için İstanbul'a gönderildi.

Törene Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, rektör yardımcıları ve hastane personeli katıldı.

Trakya Üniversitesi Rektörlüğü, Gökçe için taziye mesajı yayımladı.

Mesajda, "Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanesi acil servis hemşiresi Özge Yaylagül Gökçe, görevi sırasında gelişen sağlık sorunu dolayısıyla yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını kaybetmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel
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