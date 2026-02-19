Tunca Nehri'nde 'kırmızı alarm' verildi; Kırkpınar Er Meydanı su altında kaldı

EDİRNE'de son yağışlar ve Bulgaristan'daki barajlardan su bırakılması ile Meriç ve Tunca nehirlerinin debisi arttı. Devlet Su İşleri'nin (DSİ) 'kırmızı alarm' uyarısı verdiği Tunca Nehri taştı; Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi'ndeki er meydanı su altında kaldı.

Son yağışlar, karların erimesi ve Bulgaristan'daki barajlardan su bırakılması ile birlikte Edirne'deki nehirlerde su seviyesi, son iki gündür artışa geçti. Meriç Nehri'nin debisi saat 11.00 sıralarında 1273 metreküp/saniye, Tunca Nehri'nin debisi 201 metreküp/saniye olarak ölçüldü. DSİ, Meriç için 'turuncu', Tunca Nehri için de 'kırmızı alarm' uyarısında bulundu. Arda Nehri'nin Bulgaristan'ın Ivaylovgrad kesiminde ise turuncu seviye olan 544 metreküp/saniyeye yükseldi.

GENİŞ ALANA YAYILDI

Kırmızı uyarının verildiği Tunca Nehri dün taştı. Taşkın nedeniyle tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi, kısmen su altında kaldı. Bu sabah saatlerinden itibaren Sarayiçi'ndeki suyun geniş alana yayıldığı görüldü. Sarayiçi'ne girişin sağlandığı köprü ile Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı er meydanı, su altında kaldı. Bölgeye girişler kapatılırken, bazı sokak köpeklerinin Sarayiçi'nde mahsur kaldığı görüldü.

Bu arada Meriç Nehri'ndeki debi yükselişi dünden beri sürüyor. Meriç'i debisinin 1273 metreküp/saniyeye çıkmasının ardından Bosnaköy kesiminde tarım alanları ile bazı çitlik evleri su altında kaldı.

