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Edirne'de kaybolan genç motosiklet sürücüsünün cansız bedeni sulama kanalında bulundu

Edirne'de kaybolan genç motosiklet sürücüsünün cansız bedeni sulama kanalında bulundu
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Edirne'de dün akşamdan beri haber alınamayan Öner Tütüniçmez (31), sulama kanalında motosikletinin yanında cansız bedeni bulundu. Motosikletiyle kanala uçtuğu değerlendiriliyor.

EDİRNE'de, dün akşamdan beri haber alınamayan Öner Tütüniçmez'in (31), sulama kanalında motosikletinin yanında cansız bedeni bulundu. Tütüniçmez'in, motosikletiyle kanala uçtuğu üzerinde duruluyor.

Öner Tütüniçmez, dün öğle saatlerinde kent merkezinden Elçili köyüne gitmek üzere 22 ABE 253 plakalı motosikletiyle yola çıktı. Tütüniçmez'den bir süre sonra haber alamayan yakınları, saat 17.30 sıralarında durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine jandarma ekipleriyle Öner Tütüniçmez'in ailesi ve yakınları bölgede arama çalışması başlattı. Merkeze bağlı Üyüklütatar köyü yakınlarındaki sulama kanalında bu sabah Tütüniçmez, motosikletinin yanında hareketsiz yatarken bulundu. İhbarla bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Öner Tütüniçmez'in hayatını kaybettiği belirlendi. Tütüniçmez'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü.

Tütüniçmez'in, motosikletiyle kanala uçtuğu üzerinde durulurken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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