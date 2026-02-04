Haberler

Edirne'de motosikletin çarptığı dede ve torunu yaralandı

Güncelleme:
Edirne'de bir motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan dede ve torununa çarptı. Kaza sonucunda dede ağır yaralanırken, torun hafif yaralandı. Olay güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

İlhami Ertem Caddesi'nde E.L'nin kullandığı 06 DAD 199 motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Ş.A. ile torunu N.A'ya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle dede Ş.A. savruldu, torunu ise hafif yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsü ifadesi için polis merkezine götürüldü.

Kaza anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.

