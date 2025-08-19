Edirne'de Motosiklete Çarpan Otomobil Kaçtı

Edirne'de Motosiklete Çarpan Otomobil Kaçtı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'nin İstasyon Mahallesi'nde motosiklete çarpan otomobilin sürücüsü ve yanında bulunan yolcu kaza sonrası olay yerinden kaçtı. Yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Edirne'de motosiklete çarpan otomobilin sürücüsü ve yolcu araçlarını bırakıp kaçtı.

İstasyon Mahallesi Güney Çevre Yolu'nda 34 GNM 22 plakalı otomobil, S.K. yönetimindeki 17 ABJ 349 plakalı motosikletle çarpıştı.

Otomobilin sürücüsü ve yanında bulunan yolcu, kaza sonrası araçlarından inerek olay yerinde uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı ve sürücünün otomobili bırakıp kaçması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Polis ekipleri kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Lokman Polat - Güncel
Türkstar yarışmasıyla tanınmıştı! Ergün'ün son hali şaşırtıcı

Şöhreti ıskalayan Ergün yıllar sonra sokakta böyle görüntülendi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Benfica havaalanından paylaştı! Kerem Aktürkoğlu İstanbul'a geliyor

Benfica havaalanından paylaştı! Kerem, İstanbul'a geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.