Edirne'de Motosiklete Çarpan Otomobil Kaçtı
Edirne'nin İstasyon Mahallesi'nde motosiklete çarpan otomobilin sürücüsü ve yanında bulunan yolcu kaza sonrası olay yerinden kaçtı. Yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
İstasyon Mahallesi Güney Çevre Yolu'nda 34 GNM 22 plakalı otomobil, S.K. yönetimindeki 17 ABJ 349 plakalı motosikletle çarpıştı.
Otomobilin sürücüsü ve yanında bulunan yolcu, kaza sonrası araçlarından inerek olay yerinde uzaklaştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı ve sürücünün otomobili bırakıp kaçması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Polis ekipleri kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Lokman Polat - Güncel