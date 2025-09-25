Haberler

Edirne'de Motosiklet ve Kamyonet Çarpıştı: Bir Yaralı

Edirne'de meydana gelen trafik kazasında, motosiklet ile kamyonet çarpıştı. Motosiklet sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Edirne'de kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

E.O. idaresindeki 17 GP 154 plakalı motosiklet ile A.T. idaresindeki 39 AY 146 plakalı kamyonet Güney Çevre Yolu'nda çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Lokman Polat - Güncel
