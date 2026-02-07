Haberler

Edirne'de otomobille motosikletin çarpıştığı kaza kamerasında

Güncelleme:
Edirne'de bir motosiklet sürücüsünün yaralandığı trafik kazası, güvenlik kamerasına yansıdı. Çarpışma sonrası yaralanan sürücü hastaneye sevk edildi.

Edirne'de motosiklet sürücüsünün yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

İstasyon Caddesi'nde 34 MCS 803 plakalı otomobil ile 22 ACV 822 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan motosiklet sürücüsü, Trakya Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Hasar gören motosiklet, çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

Kaynak: AA / Doğukan Vurgun - Güncel
Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor

Haberler.com
500

