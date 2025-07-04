Edirne'de Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Edirne'de Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
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Edirne'de motosikletle hafif ticari aracın karıştığı kazada yolcu olan motosiklet sürücüsü Gülşah E. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan hafif ticari aracın sürücüsü başpehlivan Süleyman Başar ifadesi için polis merkezine götürüldü.

Edirne'de motosikletle hafif ticari aracın karıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Gülşah E'nin idaresindeki 39 DU 439 plakalı motosiklet Atatürk Bulvarı'nda Kırkpınar Yağlı Güreşleri için kente gelen başpehlivan Süleyman Başar'ın kullandığı 07 CBN 359 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.

Kazada yaralanan Gülşah E. sağlık ekipleri tarafından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Başpehlivan Başar, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel
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