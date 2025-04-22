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Edirne'de Motosiklet Kazası: Bir Yaralı

Edirne'de Motosiklet Kazası: Bir Yaralı
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Edirne İstasyon Mahallesi'nde hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü A.E. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Edirne'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

E.T'nin kullandığı 22 LG 611 plakalı hafif ticari araç İstasyon Mahallesi'ndeki Edirne Tren Gar'ı önünde A.E'nin idaresindeki 59 AJE 020 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Çeşitli yerlerinden yaralanan A.E. ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
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