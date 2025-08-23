Edirne'de Motosiklet ile Elektrikli Bisiklet Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde motosiklet ile elektrikli bisikletin çarpıştığı kazada Eren Aydın Bosna (16) hayatını kaybetti, A.A. (15) ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Uzunköprü'ye bağlı Salarlı köyü yolunda meydana geldi. Eren Aydın Bosna yönetimindeki motosiklet, karşı yönden gelen A.A. idaresindeki elektrikli bisikletle çarpıştı. Kazada, sürücüler Bosna ve A.A. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Eren Aydın Bosna, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bosna'nın cenazesi, otopsi için hastane morguna konuldu. A.A.'nın sağlık durumunun ise ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.