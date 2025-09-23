Edirne'de Mora Katliamı Anması: 'Zulmu Asla Unutmayacağız'

EDİRNE'de Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu'na bağlı sivil toplum kuruluşları tarafından, Mora Yarımadası'nda 1821 yılında Batı Trakya Türklerine yönelik gerçekleştirilen katliam anılarak, Yunanistan'ın Edirne Konsolosluğu önüne siyah çelenk bırakıldı.

Konfederasyona bağlı sivil toplum kuruluşu üyeleri, Şükrüpaşa Mahallesi'nde bulunan Yunanistan Konsolosluğu'na gelerek, yaklaşık 204 yıl önce Yunanistan'da zulüm gören ve Mora Yarımadası'nın Tripoliçe kentinde katledilen 40 bin Türk için konsolosluğa siyah çelenk bıraktı. Babaeski Balkan Türkleri Dayanışma Derneği Başkanı Gülsüm Kaynaklar, 23 Eylül 1821'de Tripoliçe katliamını her yıl olduğu gibi bu yılda unutmadıklarını belirterek, "204 yıl önce Hristiyanlara huzur, konsoloslara saygı, Türklere ölüm düsturu ile Mora Yarımadası'nda tek bir Müslüman kalmayana kadar kadın ve çocuklar dahil Türklerin katledildiği bu vahşet sözde modern Avrupa'nın gözleri önünde gerçekleştirilmiştir. On binlerce Türk'ün katledildiği, yolları, alanları ölülerin doldurduğu, üstünde atların gezindiği, parası olduğunu düşündükleri esirleri konuşturmak, mallarını yağmalamak için tek tek topladıkları, tarifsiz işkencelerin yapıldığı, kollarının bacaklarının kesildiği, ateş üzerinde yavaş yavaş yakıldığı, hamile kadınların karınlarının, kafalarının kesildiği, çocukların acımasızca parçalandığı, aç bırakıldığı, içme suyu kuyularının içine cesetlerin doldurulduğu veba salgının hortlatıldığı, anlatılamaz işkenceleri yapanları tarih affetmedi, yazdı, bugünlere taşıdı" dedi.

'ZULMÜ ASLA UNUTMAYACAĞIZ'

Yunan yetkililerin, günümüzde de Batı Trakya Türk azınlığına yönelik uygulamalarla insan haklarını açıkça ihlal etmeye devam ettiğini söyleyen Kaynaklar, "Batı Trakya Türk azınlık okullarını sudan bahane ile kapatıyor, Müslüman cemaatin kendi liderlerini seçme hakkını gasp ediyor, Türk azınlığa cemiyetlerinde Türk ifadesini kullanmasına izin vermiyor. Yunanistan'ı kendi tarihi ile yüzleşip gerçekleştirdiği katliamlardan dolayı özür dileyerek, günümüzde de Lozan Antlaşması'na uygun bir şekilde Türk azınlığın temel insan haklarının koruyucusu olmaya davet ediyoruz. Soykırımın yıl dönümü vesilesi ile bir kez daha bu katliamları yapanları, göz yumanları insanlığın vicdanına havale ettiğimizi bu zulmü asla unutmayacağımızı, affetmeyeceğimi belirtiyor, Mora'da 23 Eylül 1821 tarihinde yapılan bu soykırımı lanetliyor ve unutturmayacağımızı belirtiyoruz" diye konuştu.

Haber - Kamera: Umut IŞIK – Olgay GÜLER / EDİRNE,