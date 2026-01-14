Haberler

Edirne'de siyasilerden Miraç Kandili mesajları

Güncelleme:
AK Parti ve CHP Edirne İl Başkanları, Miraç Kandili dolayısıyla yaptıkları açıklamalarda bu özel gecenin maneviyatı, birlik ve beraberlik duygularını vurguladılar. Belgin İba, kandilin hayır getirmesini dilerken; Volkan Akgüngör, sevgi ve hoşgörünün önemine değindi.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

İba, mübarek gecenin İslam alemi için taşıdığı manevi öneme dikkati çekti.

Miraç Kandili'nin sabrı, umudu ve kardeşliği simgelediğini belirten İba, kandilin tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni etti.

Miraç hadisesinin, Hz. Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği ve insanlığa önemli mesajlar bıraktığı kutlu bir yolculuk olduğunu ifade eden İba, "Miraç, inancın, sabrın ve teslimiyetin en yüce örneklerinden biridir. Bu mübarek gece, zorluklar karşısında umudu kaybetmememiz gerektiğini bizlere hatırlatmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Miraç Kandili'nin birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının güçlenmesine vesile olması gerektiğini vurgulayan İba, bu gecede edilen duaların önemine işaret etti.

Mesajında dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan zulümlere de değinen İba, Filistin başta olmak üzere mazlum coğrafyalar için dua edilmesi çağrısında bulundu.

İba, tüm Edirnelilerin ve İslam aleminin Miraç Kandili'ni tebrik ederek, bu mübarek gecenin sağlık, huzur, barış ve kardeşliğe vesile olmasını diledi.

CHP Edirne Merkez İlçe Başkanı Volkan Akgüngör

CHP Edirne Merkez İlçe Başkanı Volkan Akgüngör de, mübarek gecenin sevgi, hoşgörü ve manevi arınmanın simgesi olduğunu belirtti.

Miraç'ın insanlığa vicdan ve sorumluluk duygusunu hatırlatan güçlü bir anlam taşıdığını ifade eden Akgüngör, birlik ve dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

Akgüngör, "Bu özel gecenin kırgınlıkların geride bırakıldığı, ortak değerlerde buluştuğumuz bir başlangıca vesile olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Miraç Kandili'nin adalet ve eşitlik duygularını güçlendiren bir anlam taşıdığını belirten Akgüngör, insan onurunu esas alan bir yaşam anlayışının her alanda hakim olması temennisinde bulundu.

Edirnelilerin ve İslam aleminin Miraç Kandili'ni tebrik eden Akgüngör, mübarek gecenin sağlık, huzur, barış ve esenlik getirmesini diledi.

Kaynak: AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel
