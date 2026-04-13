Freni boşaldığı öne sürülen minibüsün çarptığı 1 kişi öldü, 1 çocuk da yaralandı
Edirne'de freninin boşaldığı öne sürülen bir minibüsün çarpması sonucu 59 yaşındaki Ayten Ö. hastanede hayatını kaybetti. Kazada yaralanan bir çocuğun tedavisi ise devam ediyor.
Edirne'de freninin boşaldığı öne sürülen minibüsün çarpması sonucu yaralanan ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alınan Ayten Ö.(59), doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Kazada yaralanan çocuğun tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.
Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.
