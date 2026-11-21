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Edirne Muradiye Mevlevihanesi'nde düzenlenen programda Mesnevi sohbeti gerçekleştirildi, Mevlevi mukabelesi icra edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Edirne Valiliği ve Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen programda, mesnevihan ve postnişin Nezih Çetin katılımcılara Mesnevi'nin anlamı ve Hz. Mevlana'nın düşünce dünyasına ilişkin bilgi verdi.

Mesnevi'nin yaklaşık 25 bin 600 beyitten oluştuğunu belirten Çetin, eserin ilk beytini anlamak için dört yıldır ders yaptıklarını anlattı.

İstanbul'da başlayan derslerin farklı Mevlevihanelerde sürdürüldüğünü aktaran Çetin, Edirne'nin bu derslerin gerçekleştirildiği altıncı Mevlevihane olduğunu ifade etti.

Mesnevi'nin yalnızca estetik yönüyle ele alınmasının eksik olacağını vurgulayan Çetin, Hz. Mevlana'nın düşünce dünyasının temelinde Hz. Muhammed'in yolunun bulunduğunu dile getirdi.

Mevlevilikte semanın bu bütünün bir parçası olduğunu belirten Çetin, "Mevleviliğin genel ahkamı içerisinde biraz sonra icra edilecek sema bir cüzdür. Mevleviliğin hakikatinin içinde sema bir cüzdür. Asılların asılları ortalık yerde dururken cüzün cüzünü öne çıkarıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hz. Mevlana'nın hoşgörü anlayışının da belirli ölçüler ve manevi değerler çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini anlatan Çetin, Mevlevi geleneğinde tevazu ve hizmet eğitiminin önemine değindi.

Konuşmasında günlük yaşamda dini vecibelerin ve Peygamber Efendimizin sünnetlerinin yerine getirilmesine ilişkin tavsiyelerde de bulunan Çetin, namazların ardından tesbihat yapılmasını önerdi.

Mesnevi sohbetinin ardından İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu, sanat yönetmeni Bahri Güngördü yönetiminde Sadettin Heper'in Hisarbüselik Ayin-i Şerifi'ni icra etti.

Program, Mevlevi mukabelesiyle devam etti.

Programa, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk katıldı.

Kaynak: AA