Edirne'de mera ıslah çalışmaları sürüyor

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen Mera Islah ve Amenajmanı Projesi kapsamında, Eskikadın köyünde 166 dekarlık mera alanında düzenleme çalışmaları yapıldı. Meranın 2026 yılı otlatma mevsiminde hayvan yetiştiricilerinin kullanımına sunulması hedefleniyor.

Edirne'de hayvan yetiştiricilerinin kaba yem ihtiyacının karşılanması amacıyla başlatılan mera ıslah çalışmaları sürüyor.

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen Mera Islah ve Amenajmanı Projesi kapsamında, merkeze bağlı Eskikadın köyünde otlatma kapasitesini kaybeden 166 dekarlık mera alanında düzenleme çalışması yapıldı.

Bu kapsamda araziye dörtlü mera otu karışımı ekimi gerçekleştirildi.

Meranın 2026 yılı otlatma mevsiminde hayvan yetiştiricilerinin kullanımına sunulması hedefleniyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse ve Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, merada incelemede bulundu.

Köse, mera ıslah ve mera geri dönüşüm projelerinin aralıksız sürdüğünü belirtti.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
