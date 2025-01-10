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Edirne'de Lokomotif Arızası Ulaşımı Aksattı

Edirne'de Lokomotif Arızası Ulaşımı Aksattı
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Edirne'de, Tunca Köprüsü hemzemin geçitindeki lokomotif arızası nedeniyle Karaağaç Mahallesi'ne ulaşım bir süre durdu. Arıza nedeniyle köprüde yoğunluk oluştu, 1 saatlik çalışmanın ardından yol trafiğe açıldı.

Edirne'de lokomotif arızası nedeniyle hemzemin geçitte Tunca Köprüsü üzerinden Karaağaç Mahallesi'ne ulaşım bir süre durdu.

Kapıkule Gar Gümrüğü'nden Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine hareket eden yük treni, Tunca Köprüsü hemzemin geçidinde arızalandı.

Tunca Köprüsü üzerinden Meriç Köprüsü'ne ve Karaağaç Mahallesi'ne ulaşılan hemzemin geçidin kapanması nedeniyle köprüden geçmek için gelenlerin araçları yoğunluk oluşturdu.

Sürücülerden bir kısmı mahalleye, Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü'nden geçerek ulaştı.

Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından lokomotifteki arıza giderildi, yol trafiğe açıldı.

Vatandaşlardan Şenol Toker, AA muhabirine Orman İşletme Müdürlüğündeki işine gitmeye çalıştığını ancak arıza nedeniyle bir süre beklediğini söyledi.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
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